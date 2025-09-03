Halit Yukay’ın cansız bedeni denizden çıkarıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında 4 Ağustos’ta parçalanmış teknesi bulunan iş insanı Halit Yukay’a dair arama çalışmalarında sona gelindi.

Halit Yukay 4 Ağustos’ta kayboldu

Yalova’dan “Graywolf” isimli yatıyla denize açıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki Yukay’ın cansız bedenine, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından ulaşıldı. Derinlik ve bedenin bütünlüğü nedeniyle zorlu geçen operasyon, TCG Alemdar gemisindeki dalgıçların titiz çalışmasıyla tamamlandı.

TCG Alemdar devrede

İlk olarak TCG Işın gemisiyle yürütülen aramalara, daha sonra TCG Alemdar gemisi de dahil edildi. Bu destekle, 68 metre derinlikte tespit edilen naaş saat 19.25 sıralarında tek parça halinde denizden çıkarıldı. Bedenin Bandırma’ya götürüleceği öğrenildi.

Kaza şüphesinde yeni gelişme

Soruşturma devam ederken, Yukay’ın teknesine çarptığı öne sürülen “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin radar hareketleri mercek altına alındı. Sahil Güvenlik ekipleri, geminin ön kısmında sürtme izleri tespit etti. İncelemeye alınan fotoğraflarda, kazadan bir gün önce Çanakkale’de çekilen karede geminin önünde iz bulunmazken, 5 Ağustos’ta İzmit’te çekilen görüntülerde darbe ve izlerin belirgin olduğu görüldü. Bu bulgular soruşturma dosyasına dahil edildi.

