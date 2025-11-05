Erden Timur’a ihale yasağı geldi!

Erden Timur yap-işlet-devret modeliyle almıştı

Erden Timur’un firması RDN Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından 1 yıl süreyle ihalelere katılması yasaklandı.

Devam eden süreçte dev dişbudak ağaçlarının bulunduğu 53 dönümlük alanda tamamen ahşap malzemeler kullanılarak; içerisinde kır lokantası, kır kahvesi, mescit, idari bina, bekçi kulübesi, bebek bakım odası, tuvalet, su deposu ve yöresel ürün satış ünitesinin yer aldığı konaklamalı bir tesis inşa edileceği duyuruldu. Söz konusu proje için 6 Eylül 2023’te ihaleye çıkıldı.

5 milyon 100 bin liralık muhammen bedelle, 10 yıllık yap-işlet-devret modeliyle çıkılan ihaleyi Erden Timur’un firması RDN Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş. kazandı.

Ancak RDN Gayrimenkul işe başlamasına karşın yarım bıraktı.

Adapazarı Belediyesi de ihale süreci ve sonrasında işin yarım bırakılmasıyla ilgili dosya hazırlayarak durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne iletti.

Genel Müdürlük, benzer durumlarda olduğu gibi RDN Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş’ye 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 1 yıl süreyle kurum ihalelerine katılma yasağı getirdi.