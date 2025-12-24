Fatih Terim’den MASAK açıklaması

Fatih Terim, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun talebi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “aklama suçuna ilişkin değerlendirme raporu” ortaya çıktı.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; MASAK raporunda Rezan Epözdemir‘in 2022 yılında yürürlüğe giren Varlık Barışı düzenlemesinden yararlandığı, bu kapsamda 5 milyon 650 bin ABD doları (yaklaşık 241 milyon 903 bin TL) tutarında kaynağı bankacılık sistemine dahil ettiği belirtildi.

Raporda, Epözdemir’in 2020–2025 yılları arasında hesaplarına 84,7 milyon TL, 5,65 milyon ABD doları, 269 bin 800 Euro tutarlarında yüksek meblağlı nakit yatırma işlemleri yapıldığı tespit edildi. MASAK, bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün, beyan edilen avukatlık gelirleriyle uyumlu olup olmadığına ilişkin soru işaretleri bulunduğunu vurguladı.

Raporda, Epözdemir’in 2017–2025 yılları arasında en fazla para transferi yaptığı 10 kişi de sıralandı. Bu listede sekreteri Dilan Polat’a 5 milyon 619 bin TL, Fatih Terim’e 5 milyon 432 bin 608 TL transfer yapıldığı belirtildi.

En yüksek tutarlı transfer ise “tanıdıklarına” yapıldı. Epözdemir bir tanıdığına 117 milyon 780 bin TL aktardı. Epözdemir’in tutuklanmasının ardından tanıdıklarından birinin hesabındaki 2 milyon 450 bin ABD doları Epözdemir’in başka bir tanıdığına aktarıldı. O kişi bu parayı çekmek istedi. Ancak başlatılan soruşturma nedeniyle bu paranın çekilmesine izin verilmedi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Epözdemir’in tutuklanma gerekçesinde belirttiği şekilde bir kısım yargı mensuplarına da para aktardığı tespit edildi.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yazdığı mesajda, “Seyhan Avşar, bugün Rezan Epözdemir’e ilişkin MASAK raporunu haberleştirdi. Haberi ben de paylaştım. Paylaşımın ardından Fatih Terim’in avukatı tarafından arandım ve tarafıma yazılı bir açıklama gönderildi” dedi.

Ağırel’in aktardığına göre; açıklamada şöyle denildi:

“Av. Rezan Epözdemir’in, Fatih Terim’in vekili olduğu dönemde açılan bir dava kapsamında, iş mahkemesinin müvekkilimiz lehine hükmettiği tutar söz konusudur. Bu tutar, Av. Rezan Epözdemir tarafından vekil sıfatıyla davalıdan tahsil edilmiş, ardından Fatih Terim’e transfer edilmiştir. Müvekkilimiz Fatih Terim de bu tutarı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamıştır.”