Çin ve Vietnam, Beibu Körfezi’nde ortak devriye gerçekleştirdi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, Vietnam ile birlikte iki ülkenin kıyıdaş olduğu Beibu Körfezi’nde ortak deniz devriyesi gerçekleştirdiğini açıkladı. 19–20 Kasım tarihlerinde yapılan devriyede her iki ülkeden ikişer gemi görev alırken, bölgesel güvenlik ve denizcilik işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bir dizi koordineli faaliyet yürütüldü.

Ortak devriyede deniz ve hava güvenliği izlendi

İki ülke filoları devriye sırasında deniz ve hava güvenliğiyle ilgili gözlem yaptı, seyir rotası, hız ve hidrometeorolojik koşullara ilişkin karşılıklı bilgi paylaşımında bulundu. Böylece iki donanma arasındaki operasyonel uyumun artırılması hedeflendi.

Arama-kurtarma eğitimi gerçekleştirildi

Tatbikat kapsamında hazırlanan senaryoda, yardım çağrısı yapan bir balıkçı teknesine yönelik arama ve kurtarma eğitimi icra edildi. Bu hazırlık, iki donanmanın acil durumlarda hızlı ve ortak müdahale kapasitesini test etti.

İki ülke arasında 39. ortak devriye

Açıklamaya göre gerçekleştirilen faaliyet, Çin ve Vietnam donanmalarının Beibu Körfezi’nde düzenlediği 39. ortak deniz devriyesi olma özelliğini taşıyor. Bu sayı, iki ülke arasındaki deniz güvenliği işbirliğinin düzenli şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor.

