Bülent Ersoy’un Hayatı Film Oluyor

Türk sanat müziğinin ‘Diva’sı Bülent Ersoy’un hayatı, sinema filmi olarak beyaz perdeye taşınıyor. Sanatçının yaşam öyküsünü anlatacak filmin senaryosu, Ersoy tarafından onaylandı. Senaryoyu Mine Şengöz kaleme aldı ve filmin tretman çalışmasının Mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

Filmin yapımını ‘Orchestra Content’ üstleniyor. Henüz Bülent Ersoy’u kimin canlandıracağı açıklanmadı. Sanatçı, 2023 yılında projeye imza atmış ve bu anı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Sanatçının hayatını konu alan bu film, hayranları ve sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.

Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde İstanbul’da doğdu. Gerçek adı Bülent Erkoç olan sanatçı, müzik kariyerine küçük yaşlarda özel dersler alarak başladı. Melahat Pars ve Rıdvan Aytan gibi değerli hocalardan eğitim aldıktan sonra, İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda kısa bir süre eğitim gördü. Konservatuvar eğitimini tamamlamadan ayrılan Ersoy, sahne hayatına 1970 yılında Üsküdar’daki Özlem Aile Gazinosu’nda adım attı.

1971 yılında Saner Plak etiketiyle ilk 45’liği “Lüzûm Kalmadı/Neye Yarar Gelişin”i çıkaran Bülent Ersoy, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 1974 yılında “Tanrım Beni Baştan Yarat” adlı albümüyle büyük bir çıkış yakaladı ve “Diva” lakabıyla anılmaya başlandı. 1979 yılında Londra’da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından, Türkiye’de sahne alması yasaklandı. Bu yasak, 1988 yılında kaldırıldı ve Ersoy sahnelere görkemli bir dönüş yaptı.

Ersoy, müzik kariyerinin yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde de yer aldı. “Sıralardaki Heyecan” (1976), “Ölmeyen Şarkı” (1977) ve “Beddua” (1980) gibi filmlerde rol aldı. Ayrıca, “Popstar Alaturka” gibi televizyon programlarında jüri üyeliği yaparak genç yeteneklerin keşfedilmesine katkıda bulundu. ￼

Sanatçının özel hayatı da sıkça gündeme geldi. 1998 yılında Cem Adler ile evlenen Ersoy, bu evliliği kısa sürede sonlandırdı. 2007 yılında Armağan Uzun ile yaptığı evlilik de bir yıl içinde noktalandı. Bülent Ersoy, müzik kariyerindeki başarıları ve sahne performanslarıyla Türk müziğinin efsanevi isimleri arasında yer almaktadır.

Son olarak, Bülent Ersoy’un hayatı sinema filmi olarak beyaz perdeye taşınacak. Sanatçının onayladığı senaryoyu Mine Şengöz kaleme aldı ve filmin tretman çalışmasının Mayıs ayında tamamlanması planlanıyor. Filmin yapımını ‘Orchestra Content’ üstleniyor ve henüz Ersoy’u kimin canlandıracağı açıklanmadı. ￼

Ersoy, müzik kariyerinde sayısız albüm ve konserle adını Türk müziğine altın harflerle yazdırmıştır. Sanatçının hayatını konu alan bu film, hayranları ve sinemaseverler tarafından merakla beklenmektedir.