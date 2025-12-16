Hüseyin Kocabıyık tahliye oldu

Hüseyin Kocabıyık hâkim karşısına çıktı

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İstanbul 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Kocabıyık, 7 Ekim’den bu yana tutuklu bulunduğu Sincan Kapalı Cezaevi’nden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Kocabıyık’a destek için köşe yazarı Mümtazer Türköne ve gazeteci İsmail Saymaz da duruşma salonunda yer aldı.

“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “iftira” suçlamasıyla 2 yıldan 8 yıla kadar hapsi istenen Kocabıyık, 35 sene siyaset ve medya sektöründe üst düzey görevlerde bulunduğunu belirtti. “Sabahın köründe bir araba polis evimi bastı. İddia edilen suç cumhurbaşkanına hakaret. Çok üzüldüğümü belirtmek isterim” diyen Kocabıyık, “İddianamede cümleler bağlamından koparılmış, röportaj parçalanarak suç isnat edilmiş. Ben muhalif biri değilim, devlet terbiyesini bilirim, eleştiri hakkına inanmış biri olarak ülke menfaatlerini her şeyin üstünde tuttum. Eleştiri susturulursa toplum körleşir. İddia edilen suçların hiçbirini işlemedim” dedi.

Şahsi husumet gütmediğini söyleyen ve siyasetçi olduğunu belirten Kocabıyık, “Ülkemde herkes anayasamıza uysun istiyorum, hukukun üstünlüğü ilkesine halel gelsin istemiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” diye belirtti.

Kocabıyık’ın avukatı Ahmet Ulukanlıgil, müvekkilinin bir fikir insanı olduğunu, kendisini memleket meselelerine adadığını belirtti. Ulukanlıgil, Kocabıyık’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarafında da yer alarak hukuk devleti için mücadele ettiğini savundu. Ulukanlıgil, müvekkilinin eleştirilerinin hakaret suçunu oluşturamayacağını ifade etti.

Savunmalar sonrası söz alan Erdoğan’ın avukatı, Kocabıyık’ın atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık tutukluluğunun devamını istedi

Mütalaasını açıklayan savcılık, Kocabıyık’ın iftira ve cumhurbaşkanına hakaret suçlarından zincirleme şekilde cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan Kocabıyık, “40 yıldır okuryazarım. Röportajı okuyun savcının söylediği hiçbir şeyin gerçek olmadığını anlarsınız. Darbe mecaz olarak kullanılmıştır. Nerede hakaret, sövgü var. Erdoğan için mücadele ettim çünkü mağdurdu. ‘Sen aslında kendine darbe yaptın’ söylemim bir eleştiriden ibaret” dedi.

Mahkeme, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye kararı verdi.

Ne olmuştu?

Hüseyin Kocabıyık, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportaj ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Kocabıyık sulh ceza hâkimliğindeki ifadesinde “Yürütmenin başı olan insanı anayasa dışı, hukuk dışı gelişmelerden sorumlu gördüğüm için uyarıcı eleştirilerimi yapmışımdır. Tweetlerimde de ‘uyarıyorum’, ‘tavsiye ediyorum’ diye başlar bitiririm. Bu benim bir aydın olarak, yazar olarak hakkım değil görevimdir. Görev yaptım” demişti.

Kocabıyık tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

AKP’den 25 ve 26’ncı dönem İzmir Milletvekili olan Hüseyin Kocabıyık, Tansu Çiller’in de başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapmıştı.