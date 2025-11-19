En Son HaberlerGündemTürkiye

Mazota dev bir zam daha

Mazota 21 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 2.50 TL civarında zam bekleniyor

Mazot, 60 TL’yi geçecek

Motorin grubuna 21 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 2.50 TL civarında zam bekleniyor. Benzinde 0.55, mazotta ise 2.10 TL olarak fiyat artışı bekleniyor.

25 Ekim 2025 tarihinde mazota rekor olan 3.04 TL’lik zam gelmişti. 7 Kasım tarihinde ise motorin fiyatı 2.07 TL artış göstermişti. Akaryakıtta tekrar tabela değişmiş olacak.

Böylece İstanbul’da motorinin litre fiyatı İstanbul’da 60.13 liraya, Ankara’da 61.15 liraya, İzmir’de ise 61.49 liraya yükselmesi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 54,89 TL

Motorin fiyatı: 57,63 TL

LPG fiyatı: 27,71 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 55,76 TL

Motorin fiyatı: 58,65 TL

LPG fiyatı: 27,60 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 56,09 TL

Motorin fiyatı: 58,99 TL

LPG fiyatı: 27,53 TL

 

