Mazota dev bir zam daha
Mazota 21 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 2.50 TL civarında zam bekleniyor
Mazot, 60 TL’yi geçecek
Motorin grubuna 21 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde 2.50 TL civarında zam bekleniyor. Benzinde 0.55, mazotta ise 2.10 TL olarak fiyat artışı bekleniyor.
25 Ekim 2025 tarihinde mazota rekor olan 3.04 TL’lik zam gelmişti. 7 Kasım tarihinde ise motorin fiyatı 2.07 TL artış göstermişti. Akaryakıtta tekrar tabela değişmiş olacak.
Böylece İstanbul’da motorinin litre fiyatı İstanbul’da 60.13 liraya, Ankara’da 61.15 liraya, İzmir’de ise 61.49 liraya yükselmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 54,89 TL
Motorin fiyatı: 57,63 TL
LPG fiyatı: 27,71 TL
ANKARA
Benzin fiyatı: 55,76 TL
Motorin fiyatı: 58,65 TL
LPG fiyatı: 27,60 TL
İZMİR
Benzin fiyatı: 56,09 TL
Motorin fiyatı: 58,99 TL
LPG fiyatı: 27,53 TL