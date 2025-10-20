Eyüpspor 5 hafta sonra

Eyüpspor’un ikinci galibiyeti

Trendyol Süper Lig’de teknik direktör değişikliğine giden ve Selçuk Şahin’in yerine Orhan Ak’ı getiren Eyüpspor, İstanbul kapışmasında Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 15. dakikasında topu süren Mateusz Legowski’nin ara pasında Mame Thiam, kaleci Gianniotis’i avladı. 86’da oyuna giren Umut Bozok, 90+4’te skoru belirledi. 5 maç aradan sonra kazanan Eyüpspor, ligde ikinci galibiyetini alarak puanını 8’e yükseltti. 5 maç aradan sonra kaybeden Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.

2-0

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Şener, Fevzi Erdem Akbaş, Alper Çetin (VAR)

GOLLER: Mame Thiam (Dk. 15), Umut Bozok (Dk. 90+4)

SARI KARTLAR: Kerem Demirbay / Cem Üstündağ

EYÜPSPOR: Felipe Monteiro – Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic – Yalçın Kayan (Dk. 75 Stepanenko), Kerem Demirbay (Dk. 85 Emre Akbaba), Legowski – Halil (Dk. 68 Ampem), Mame Thiam (Dk. 86 Umut Bozok), Serdar Gürler (Dk. 86 Seslar)

KASIMPAŞA: Gianniotis – Winck, Opoku, Szalai, Owusu (Dk. 85 Emre Taşdemir) – Cem Üstündağ (Dk. 85 Yusuf Barasi), Baldursson – Fall (Dk. 62 Cafu), Diabate, Ali Yavuz Kol – Kubilay