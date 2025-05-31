Aykut Erdoğdu ve 5 Belediye başkanı hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında, Aziz İhsan Aktaş’ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadeler doğrultusunda birçok kritik isim hakkında işlem başlatıldı. Aktaş’ın özellikle Beşiktaş Belediyesi üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlükleri ve yerel seçimlerdeki maddi destekleri ifşa etmesi sonrasında harekete geçildi.

Gözaltı listesinde üst düzey isimler var

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ile Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Büyükçekmece’de inşaat ruhsatı karşılığı menfaat

Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, belediye başkanı Hasan Akgün ve 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İddiaya göre, inşaat izinleri ve ruhsat işlemlerinde menfaat sağlamak amacıyla inşaat firmaları zorla sponsor olmaya ya da villa, daire bağışına zorlandı.

İBB’de ihale yolsuzlukları

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu soruşturmada, Aykut Erdoğdu’nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiği, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’ın firmalardan para ve araç talep ettiği tespit edildi. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik’in de iskan izni için maddi menfaat sağladığı belirlendi.

Beşiktaş Belediyesi’ne 29 Ekim yolsuzluğu soruşturması

Beşiktaş Belediyesi’nde 2019’daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için yapılan alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir dahil 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

