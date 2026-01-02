Merih Demiral, Ronaldo’yu yıktı

Merih Demiral’dan altın kafa
Suudi Arabistan Ligi’nin 12. haftasında lider Al Nassr, Al Ahli Jeddah deplasmanında 3-2 yenilerek bu sezon ilk kez kaybetti.
- dakikada Galeno ve 20’de Ali Majrashi’nin asistlerinde Ivan Toney ev sahibini 2-0 öne geçirdi.
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus’un çalıştırdığı ve Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, 31 ve 44’te Abdullah Al Amri’nin golleriyle skoru 2-2’ye getirdi.
55. dakikada milli futbolcumuz Merih Demiral, sağdan kullanılan serbest vuruşta Ivan Toney’in doldurduğu topu kafayla filelere gönderdi ve Juventus’tan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’yu yıktı.
Bu sezon 2. golünü kaydeden Merih Demiral’ın getirdiği 3 puanla Al Ahli Jeddah, Al Nassr ile puan farkını 6’ya indirdi.
Ev sahibinde Ali Majrashi, 90. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekipte ise Nawaf Boushal 90+9’de oyundan atıldı.