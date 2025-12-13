Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem tutuklandı

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’da hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ile arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Tuğyan Ülkem hakkında tutuklama kararı verirken, Sultan Nur Ulu’nun ev hapsiyle serbest bırakılmasına hükmetti.

Güllü pencereden düşerek hayatını kaybetti

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta yaşanan olayda, 52 yaşındaki şarkıcı Güllü pencereden düşerek hayatını kaybetti. O sırada evde Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun bulunduğu öğrenildi.

Yurtdışına çıkmaya hazırlanırken yakalandılar

Soruşturma kapsamında fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerin, valizlerini hazırlayarak yurtdışına çıkmak üzereyken İstanbul’da gözaltına alındıkları belirtildi. Aynı dosya kapsamında Sultan Nur Ulu’nun babası da Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gözaltına alındı. Diğer üç şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Mahkemeden tutuklama kararı

Savcılık tarafından “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmaları talep edilen şüphelilerden Tuğyan Ülkem Gülter, mahkemece tasarlanarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Arkadaşından dikkat çeken ifade

Soruşturma dosyasına giren ifadede Sultan Nur Ulu’nun, Tuğyan Ülkem’in annesi Güllü’yü ittiğini söylediği öğrenildi. Ulu’nun ifadesinde, “Güllü abla yüzü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti” dediği aktarıldı.

