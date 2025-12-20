Murat Övüç tutuklandı

Bir dakikadan az

20 Bir dakikadan az

Murat Övüç’ün 3 sene paylaştığı video!

Fenomen Murat Övüç, 3 sene önce paylaştığı başörtülü görüntüsünün dolaşıma sokulmasının ardından tutuklandı.

Tutuklanma gerekçesi olarak ise “Halkı kin ve düşmanlığa sevk” gösterildi.

Murat Övüç’ün bir başka videosunda ise “Şu beyinsiz, geri zekalı halktan çok sıkıldım! Sizinle aynı ülkede nefes almak istemiyorum” sözleri dikkat çekmişti.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, başörtüsü taktığı paylaşımın ardından başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, söz konusu paylaşımın toplumun bir kesimini hedef aldığı ve kamu düzenini bozma riski taşıdığı gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklama talebinde bulundu.