Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’na yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir karar verildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hakkındaki suçlamalar tek tek sıralandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler şu iddialarla suçlanıyor:

“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”

“Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak”

“Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek”

“Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak”

Operasyonla 6 isim gözaltına alındı

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda şu isimler gözaltına alındı:

Oktay Kaynarca

Emel Müftüoğlu

Neda Şahin

Ali Sert

Rabia Karataş

Selen Çetinkaya

Sağlık kontrolü, Adli Tıp ve Çağlayan

Savcılık ifade işlemlerinin ardından Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, “ev hapsi” şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, iki isim hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Ev hapsi istendi, yurt dışı yasağı çıktı

Savcılık ifade işlemlerinin ardından Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, iki isim hakkında “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

2 tutuklama

Dosyada tutuklama kararları da çıktı. Hakimliğe sevk edilen Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklanırken, diğer isimlerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

