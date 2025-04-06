KKTC’de Yakalanan Kaan Ketenci Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir firari olarak aranan reklamcı Kaan Ketenci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yakalanarak İstanbul’a getirilmişti. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Kaan Ketenci firari olarak aranıyordu

Soruşturma dosyasında, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte toplamda 100 şüpheli yer alıyor. Söz konusu soruşturma; “suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi” gibi ciddi suçlamaları içeriyor.

Bu çerçevede firari konumda bulunan ve reklam sektöründe faaliyet gösterdiği belirtilen Kaan Ketenci’nin KKTC’de saklandığı tespit edilmişti.

KKTC ve Türk emniyetinden ortak operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı ile yürüttükleri ortak operasyon sonucu Ketenci’yi KKTC’de yakaladı. Zanlı daha sonra İstanbul’a getirildi.

Adliyeye sevk edildi, tutuklandı

İstanbul’a ulaşmasının ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Kaan Ketenci, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, Ketenci’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Soruşturmanın diğer şüphelilerine ilişkin işlemler ise başsavcılık koordinesinde sürdürülüyor.

