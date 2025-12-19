GAİN Medya soruşturmasında 3 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya AŞ’ye yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmada, şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı. Aynı dosya kapsamında gözaltına alınan sunucu Okan Karacan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık suçlamaları netleştirdi

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını kapsadığı bildirildi.

GAİN Medya soruşturmasında MASAK raporu para trafiğine dikkat çekti

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında yüksek tutarlı ve kaynağı belirsiz nakit giriş-çıkışlar tespit edildi. Kaya’nın yurt dışındaki bazı şirketlere yoğun para transferleri yaptığı, bu işlemlerin mevcut ticari faaliyetlerle açıklanamadığı kaydedildi.

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şüphesi

Raporda, Kaya’nın ortağı olduğu şirketlerin sermaye yapısının bu büyüklükteki para hareketlerini karşılamadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbarat bulunduğu ifade edildi.

Mahkeme kararını verdi

Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklama talebiyle, Okan Karacan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, üç şüphelinin tutuklanmasına, Karacan hakkında ise adli kontrol uygulanmasına hükmetti.

7 şirkete TMSF kayyumu atandı

Soruşturma kapsamında daha önce alınan kararla GAİN Medya AŞ başta olmak üzere toplam 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı açıklanmıştı. Operasyon sırasında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara da el konuldu.

