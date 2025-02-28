Müsavat Dervişoğlu İmralı sürecine ilişkin sert açıklamalarda bulunarak hükümeti ağır sözlerle eleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı, partisinin Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleriyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, İmralı süreci için “kirli bir pazarlığın ürünü” ifadelerini kullandı.,

Müsavat Dervişoğlu İmralı süreci milli iradeye zarar veriyor”

Müsavat Dervişoğlu İmralı süreci hakkında yaptığı açıklamada, hükümetin yürüttüğü politikaların Cumhuriyet’in geleceğini tehlikeye attığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye, tek adamın makam hırsıyla istibdat çukuruna yuvarlanmak üzeredir. Bugün televizyonlarda yayınlanan görüntüleri gören herkes, binlerce şehidimizi ve onların ailelerinin yaşadığı acıları hatırlamak zorundadır.”

“İmralı süreci Türkiye’nin geleceğini tehdit ediyor”

Müsavat Dervişoğlu süreç hakkında endişelerini dile getirerek, hükümetin süreci nasıl yönettiğini eleştirdi:

“Bebek katilinden barış güvercini yaratmaya cüret eden bir iktidar ile karşı karşıyayız. Hangi isimle ve gerekçeyle yapılırsa yapılsın, bu süreç millet tanımıyla oynayarak ömür boyu başkanlık pazarlığıdır.”

Müsavat Dervişoğlu İmralı süreci kapsamında yürütülen politikaların Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğünü tehdit ettiğini belirterek, hükümetin süreci şeffaf yönetmediğini vurguladı.

İYİ Parti lideri, İmralı süreci konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye’nin geleceğini doğrudan etkileyecek kritik bir dönemin içinde olduğunu belirterek şu sözlerle noktaladı:

“Ya bu gölge oyununa seyirci kalacağız ya da Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza kadar koruyacağız.”

Açıklamanın Tamamı