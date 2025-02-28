Ekrem İmamoğlu Yeni Dava ile karşı karşıya

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla yeni bir dava açıldı.

İddianame kapsamında İmamoğlu hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. Söz konusu dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlandı ve mahkeme tarafından kabul edildi.

İmamoğlu Yeni Dava 12 Haziran’da Hakim Karşısına Çıkacak

EuroNews’in aktardığına göre, İmamoğlu’nun 12 Haziran 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. Dava dosyasına göre, İmamoğlu’nun yargı sürecine müdahale etmeye çalıştığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış ve savcılık, bilirkişi raporları doğrultusunda iddianameyi hazırlamıştı.

CHP ve İmamoğlu’ndan henüz resmi açıklama yok

Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, söz konusu davaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak davanın, İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine tek aday olarak katıldığı ön seçim sürecinin hemen ardından açılması, siyasi çevrelerde tartışma yarattı.

İmamoğlu’na yönelik yeni davanın önümüzdeki yerel seçimler ve genel seçim sürecine nasıl etki edeceği ise merak konusu. Ayrıntılar;

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