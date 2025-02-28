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İmamoğlu’ Yeni Dava: 12 Haziran’da

İmamoğluYeni Dava: 12 Haziran’da Hakim Karşısına Çıkacak

NationalTurk NL28/02/2025
89 1 dakika okuma süresi
Ekrem Imamoglu 12 Haziran 1 Manset
Ekrem İmamoğlu Yeni dava ile karşı karşıya İmamoğlu bilirkişi davasında hakim karşısında
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Ekrem İmamoğlu Yeni Dava ile karşı karşıya

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla yeni bir dava açıldı.

İddianame kapsamında İmamoğlu hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. Söz konusu dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlandı ve mahkeme tarafından kabul edildi.

İmamoğlu  Yeni Dava 12 Haziran’da Hakim Karşısına Çıkacak

Ekrem Imamoglu Bilirkisi
Ekrem İmamoğlu Yni Davasının duruşması 12 Haziran’da

EuroNews’in aktardığına göre, İmamoğlu’nun 12 Haziran 2025 tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor. Dava dosyasına göre, İmamoğlu’nun yargı sürecine müdahale etmeye çalıştığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış ve savcılık, bilirkişi raporları doğrultusunda iddianameyi hazırlamıştı.

CHP ve İmamoğlu’ndan henüz resmi açıklama yok

Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimi, söz konusu davaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak davanın, İmamoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine tek aday olarak katıldığı ön seçim sürecinin hemen ardından açılması, siyasi çevrelerde tartışma yarattı.

İmamoğlu’na yönelik yeni davanın önümüzdeki yerel seçimler ve genel seçim sürecine nasıl etki edeceği ise merak konusu. Ayrıntılar;

Ayrıntılar;

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NationalTurk NL28/02/2025
89 1 dakika okuma süresi
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