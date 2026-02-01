Avustralya Açık’ta şampiyon Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz’dan en genç şampiyon rekoru

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık‘ta tek erkekler finali dev bir maça sahne oldu.

Dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile turnuvada 10 kez şampiyonluk yaşamış 4 numaralı Sırp Novak Djokovic, Rod Laver Arena’da karşı karşıya geldi.

İlk sete servis kırarak başlayan Djokovic baskıyı kurdu ve 6-2 ile öne geçti.

Bu kez Alcaraz servis kırarak başladığı ikinci seti 6-2 ile hanesine yazdırdı ve durum 1-1’e geldi. Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren İspanyol raket 6-3 ile maçta öne geçti.

Kıran kırana geçen son sette de rakibine üstünlük kuran Alcaraz 7-5 ile mücadeleyi 3-1 kazandı ve Avustralya’da şampiyonluğa ulaştı.

Carlos Alcaraz bu zaferle kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğuna ulaştı.

İspanyol raket daha önce Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık’ta ikişer şampiyonluk yaşamış ve 6 Grand Slam kupasını müzesine götürmüştü.

Carlos Alcaraz, ‘Kariyer Grand Slam’ yapan en genç tenisçi olarak tarihe geçti.

Roland Garros, Wimbledon ve Amerika Açık şampiyonluğu bulunan ve ilk Avustralya Açık şampiyonluğuna ulaşan Alcaraz, dört turnuvada da zafere ulaşarak tarihte Kariyer Grand Slam yapan 9. erkek tenisçi oldu.

Aynı zamanda 22 yıl 272 gün ile 4 büyük turnuvanın hepsinde şampiyon olan en genç tenisçi unvanını elde eden İspanyol raket, 1938 Roland Garros’ta Kariyer Grand Slam yapan Don Budge’ın (22 yıl 363 gün) 87 yıllık rekorunu kırdı.

38 yaşındaki Novak Djokovic, Jakub Mensik’in sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık’tan çekilmesiyle çeyrek finale kaldı. Çeyrek finaldeki rakibi Musetti de setlerde 2-0 öndeyken sakatlanarak maçtan çekildi.

Sırp tenisinin efsane ismi, yarı finalde son şampiyon ve dünya 2 numarası Jannik Sinner’i 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Alcaraz’ın mutluluk gözyaşları – Video