Pasaporta 2026’da yaklaşık yüzde 25 zam

Pasaport harç bedeli yıllık 4 bin 296

2026 pasaport harç ve defter bedelleri belli oldu. Yeni tarife 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak. Pasaport harç bedellerinin zamsız ve zamlı fiyatları şöyle:

1 yıllık pasaport: Mevcut 3.424 TL → 4.296 TL

2 yıllık pasaport: Mevcut 5.632 TL → 7.065 TL

3 yıllık pasaport: Mevcut 8.021 TL → 10.065 TL

3 yıldan uzun süreli pasaport: Mevcut 11.272 TL →14.146 TL

Defter bedeli de şöyle:

1 yıllık pasaport: Mevcut 1.135 TL → 1.424,31 TL

2 yıllık pasaport: Mevcut 1.135 TL → 1.424,31 TL

3 yıllık pasaport: Mevcut 1.135 TL → 1.424,31 TL

3 yıldan uzun süreli pasaport: Mevcut 1.135 TL →1.424,31 TL