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Savcılık 12.5 Yıl Hapis Cezasına İtiraz Etti

Ayşe Dırla’ya şiddet gösterdiği iddiasıyla Özgür Duran’a müdahale eden ve bıçakla öldüren üniversite öğrencisi Kadir Şeker’e dün 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 14 Ekim’de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker’in ‘haksız tahrik altında kasten adam öldürme’ suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.

Mahkeme ise Şeker’in ‘kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz etti.