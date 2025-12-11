Bulgaristan’da hükümet istifa etti

Bulgaristan’da halk kazandı, Rosen Zhelyazkov hükümeti istifa etti.

Haftalardır Bulgaristan’da süren yeni bütçe tasarısı ve hükümet karşıtı protestolar sonuç verdi. Hükümet istifa etti.

Göstericilerin hedefinde eski Başbakan Boyko Borisov ile Türk partisi DPS’nin lideri Delyan Peevski bulunuyordu.

On binlerce vatandaş, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da “İstifa”, “Artık bıktım” sloganlarıyla dün hükümeti istifaya devam etmişti.

Halk, yeni bütçe tasarısı, yolsuzluğa isyan ederken yetkilileri kaynakları çalma, politik elitlere ayrıcalık sağlanırken yükselen fiyatlarla geri kalanları ezmekle suçluyordu.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, protestocuları desteklerken erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Avrupa Birliği’ne gelecek ay katılacak Bulgaristan, kıtanın en çok yolsuzluk yapılan ülke olarak gösteriliyor.