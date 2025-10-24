TELE1 yayını kesildi!

TELE1’in ana haberi yarıda kaldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “casusluk” soruşturması kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınmasının ardından, kanalı bünyesinde barındıran şirkete kayyum atanmasına karar verildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, “Yanardağ’ın söz ve eylemleriyle soruşturmaya ilişkin birçok kez suç işlediği, TELE1 isimli televizyon kanalını fiilen kullandığı ve resmi kayıtlarda şirket sahibi olarak görünen oğlu Alp Yanardağ üzerinden suça karıştığı” ileri sürüldü. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şirketin yönetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesine hükmetti. Buna göre kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi kayyum yönetimine geçti. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ve bugün önceki basın açıklamamızda ayrıntısı verilen soruşturma kapsamında;

“TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınan şüpheli Merdan Yanardağ’ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.” TMSF yetkililerinin polis eşliğinde kanal binasına girmesiyle Ana Haber Bülteni yarıda kesildi.

Ana Haber Bülteni’nin kesilmesiyle yayına penguen ve kutup ayılarının yer aldığı belgesel servis edildi.