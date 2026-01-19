Ahmet Çakar’dan Okan Buruk’a açık mektup

Ahmet Çakar, Okan Buruk’u bu mektupla uyardı

Galatasaray‘da yaşanan son gelişmeler ışığında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, teknik direktör Okan Buruk’a sosyal medyadan sert sözlerle yüklendi.

Ahmet Çakar şu ifadeleri kullandı:

OKAN BURUK VE GALATASARAY YÖNETİMİNE AÇIK MEKTUP

Bak Okan, Sevgili kardeşim

Seni 30 yıldır, futbolculuğundan beri tanırım, severim.

Galatasaray’da çok başarılı bir üç yıl geçirdin.

Buralara kolay gelmedin, çok emek verdin.

Ama üzülerek görüyorum ki bu emeğini birileri ‘bazı ortamlarda’ peşkeş çekiyor.

1 yıl öncesine kadar son derece düzgün ve hatta kimilerince mazbut diye tanımlanacak düzenli, ve hatta namazlı abdestli bir hayat yaşıyordun.

Allah kabul etsin.

Son 1 yıldır üzülerek ve yakından takip ediyorum ki yaşı kadar futbol hayatın olan adamlar seni bir takım olmaman gereken ortamlara sokmuş.

İsim de vereyim: Fatih Süleyman Demircan, Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi.

Ve bu süreç çok açıkça göstermektedir ki önce senin, sonra da imam-cemaat ilişkisi gereği takımın konsantrasyonunu bozmuştur.

Senin sabahlara kadar otellerde, eğlence mekanlarında işin ne Ey Okan Buruk?

Senin büyük maçlar öncesi bırak bilmem ne mekanında mahallenin kıraathanesinde bile olmaman gereken saatlerde olmaman gereken yerlerde işin ne Ey Okan Buruk?

Daha da açık sorayım sevgili kardeşim Okan, 2-0’lık Fenerbahçe mağlubiyeti öncesi gece ve gecelerde neredeydin?

Bütün bu durumları yakından bilen Dursun Özbek ve sevgili yönetimi bu hadiseler karşısında neden sessizliğini korumaktadır?

Galatasaray camiasını ve reflekslerini en yakından bilen Sayın Dursun Aydın Özbek bu gidişata dur demez ve bir müdahalede bulunmaz ise Galatasaray reflekslerinin müdahalesi kaçınılmaz olacaktır.

3 sene olunan şampiyonluğun rehaveti çok acı sonuçlara sebebiyet verebilir.

Galatasaray denge kabul etmez, denge yönetmez…

Benden söylemesi…