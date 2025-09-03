Ağustos enflasyonu son 45 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,04 artarken yıllık enflasyon yüzde 32,95’e geriledi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise aylık yüzde 2,48 artış göstererek yıllık yüzde 25,16 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla birlikte yıllık tüketici enflasyonu, son 45 ayın en düşük seviyesine indi.

Aylık ve yıllık değişimler

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,5 artış gösterdi. Yİ-ÜFE’de ise artış oranı yüzde 20,62 oldu. Yıllık bazda TÜFE yüzde 32,95, Yİ-ÜFE yüzde 25,16 seviyesinde kaydedildi.

12 aylık ortalamalar ve kira artış oranı

12 aylık ortalamalara göre TÜFE yüzde 39,62, Yİ-ÜFE yüzde 26,28 arttı. Buna bağlı olarak eylülde kira artış oranı da yüzde 39,62 olarak uygulanacak.

Sanayi sektörleri ve üretici fiyatları

Yİ-ÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 55,35 ile su temininde görüldü. Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,62, imalatta yüzde 24,73, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 26,68 artış kaydedildi.