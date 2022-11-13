Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlama: Can kaybı var!

İstanbul Beyoğlu’na bağlı İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle can kaybı olduğu bildirildi.

Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Patlamanın sebebine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL VALİSİ: CAN KAYBI VAR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlamanın ardından ilk açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Yerlikaya, patlama sebebiyle can kaybı ve yaralıların olduğunu söyledi.

Bomba kuşkusu olan patlama ile ilgili Ali Yerlikaya, şunları belirtti:

“Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

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