Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan yürütülen soruşturmada, kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyonlar sürerken İzmir’in Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de dosya kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Başsavcılıktan Lal Denizli açıklaması

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Lal Deniz’in ifade işlemleri için çağrı kağıdı çıkartılmıştır” denildi.

Soruşturmanın, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı iddiasıyla kamuoyunca tanınan kişilere yönelik yürütüldüğü ve işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Lal Denizli, ünlü teknik direktör Mustafa Denizli‘nin kızıdır.

