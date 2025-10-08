ABD’de hükümet krizi derinleşiyor: Trump’tan toplu işten çıkarma tehdidi

ABD’de hükümetin yeniden açılması konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında süren siyasi kriz büyüyor. Hükümetin kapanmasının ikinci haftasında Kongre’de çıkmaz derinleşirken, Başkan Donald Trump sert bir uyarıda bulundu:

Eğer anlaşma sağlanmazsa, federal çalışanlara geriye dönük maaş ödenmeyeceğini ve bazı birimlerde “kitlesel işten çıkarmaların” gündeme gelebileceğini söyledi.

Sağlık sigortası anlaşmazlığı krizi tırmandırdı

Kriz, Demokratların sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılması talebine karşı Cumhuriyetçilerin direnişiyle daha da alevlendi.

Demokratlar, milyonlarca Amerikalının primlerinin yıl sonunda artacağını belirterek bu desteğin hemen yasalaşmasını isterken, Cumhuriyetçiler konunun hükümet yeniden açıldıktan sonra ele alınabileceğini savunuyor.

Vermont Senatörü Bernie Sanders, Senato’daki uzun oturum sırasında “Müzakere etmek zorundasınız, sistem böyle işler” diyerek tarafları diyaloğa çağırdı. Ancak her iki parti de geri adım atmıyor.

Trump: Halk için büyük bir sağlık anlaşması istiyorum

Başkan Trump, sağlık sigortası yardımlarını sürdürmek için Demokratlarla görüşmeye açık olduğunu belirtti, ancak hükümetin önce yeniden açılması gerektiğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, “Başkanla uzun bir görüşme yaptım, çözüm istiyor” dedi.

Tartışmanın merkezinde, Trump’ın ilk döneminde kaldırmaya çalıştığı Affordable Care Act (Obamacare) bulunuyor. Pandemi döneminde artırılan sağlık sigortası sübvansiyonları yıl sonunda sona erecek ve 24 milyon Amerikalıyı etkileyecek.

Kongre’de tıkanan oylamalar

Senato’da hükümetin yeniden açılmasına yönelik Cumhuriyetçi yasa tasarısı üst üste yapılan oylamalarda reddedildi.

Bağımsız Maine Senatörü Angus King, daha önce Cumhuriyetçilerin yanında oy kullandığı tasarıya artık destek vermeyeceğini açıkladı.

Senato’nun Çarşamba günü bir kez daha oylama yapması bekleniyor ancak sonucun değişmeyeceği öngörülüyor.

Trump’tan sert çıkış: Geriye dönük maaş yok

Trump yönetimi, önceki hükümet kapanmalarında olduğu gibi çalışanlara otomatik olarak geriye dönük ödeme yapılmayacağını savunuyor.

Beyaz Saray Bütçe Ofisi’nden Russ Vought, “Yasada otomatik ödeme zorunluluğu yok, Kongre onaylamalı” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyetçiler ise Demokratların “sağlık krizi bahanesiyle” hükümet kapanmasını uzattığını öne sürüyor.

Seçim öncesi güç savaşı

Her iki taraf da bu krizi yaklaşan 2026 ara seçimlerinin provası olarak görüyor.

Demokratlar seçmenlere “sağlık hakkı mücadelesi” mesajı verirken, Cumhuriyetçiler hükümetin kapalı kalmasının ekonomik etkilerini öne çıkarıyor.

Senato Demokratları’na gönderilen parti içi notta, “Cumhuriyetçilerin üzerindeki baskı azalmamalı, çizgimizi koruyalım” ifadeleri yer aldı.

