İsmail Saymaz’dan Şeyma Subaşı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında bazı ünlü isimlere yönelik işlemler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gözaltılar ve arama kararlarının ardından, magazin dünyasının tanınan isimlerinden Şeyma Subaşı’nın dosyada yer aldığı iddiaları gündemin üst sıralarına taşındı.

Cumcuma’nın haberine göre, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Söz konusu gelişme, sosyal medyada kısa sürede yoğun tartışmalara neden oldu.

İsmail Saymaz: Acun Ilıcalı süreci öğrendi

Gazeteci İsmail Saymaz, soruşturma kapsamında Şeyma Subaşı ve eski eşi Acun Ilıcalı’ya ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Saymaz, Ilıcalı’nın yaşanan süreçten haberdar olduğunu öne sürdü.

Saymaz’ın aktardığı iddia şu şekilde:

“Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı var. Acun Ilıcalı’nın eski eşi. Acun’un da durumu öğrendiği, çabaladığı ancak sürece etki edemediği iddia ediliyor.”