Murat Ağırel ve Şule Aydın’a suikast ihbarı

Murat Ağırel ve Şule Aydın savcılığa başvurdu

Halk TV’den ayrılmalarının ardından YouTube platformunda Onlar TV programını Barış Terkoğlu ve Timur Soykan ile hazırlayan Şule Aydın ile Murat Ağırel’e saldırı ihbarı ortalığı karıştırdı. Konuyla ilgili programda konuşan Şule Aydın: “Murat Ağırel’e ve bana yönelik motosikletli bir saldırının, hangi noktada gerçekleşeceğini ve tetikçilerin tutulduğunu söyledikleri bir ihbar var. Bu ihbarı savcılıkla paylaştık. Şikâyette bulunduk. Bundan sonrası onlara emanet” dedi. Avukat Hüseyin Ersöz de “Dün akşam gerçekleşen Onlar TV (@tvOnlar) yayınında gazeteciler Şule Aydın (@aydinsule1) ve Murat Ağırel (@muratagirel), kendilerine yönelik “motosikletli suç örgütleri azmettirilerek” bir saldırı düzenleneceği şeklinde gazeteci Timur Soykan’a (@timursoykan) bir ihbar geldiğini kamuoyuna duyurmuşlardır. Bu konuda 16 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş, hem WhatsApp üzerinden mesaj gönderen yabancı ülke hattının sahibi hem de bu mesajlarda isimleri yazılı bazı kişiler hakkında soruşturma başlatılması talep edilmiştir. Gazeteciler Şule Aydın ve Murat Ağırel ile Timur Soykan’ın (@timursoykan) can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla Mülki İdare Amirliği’ne (@TC_istanbul) müzekkere yazılarak gerekli önlemlerin alınması da Savcılıktan talep edilmiştir. Kamuoyunun yakından takip ettiği gazetecilere yönelik bu tehditlerin ciddiye alınması, yakın zamanda gerçekleşen örneklerden de yola çıkarak telafisi mümkün olmayacak bir durumun önüne geçilmesi için etkili bir soruşturma süreci gerçekleştirilmesi beklentimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.