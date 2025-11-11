Ahmet Özer’e tahliye kararı

Ahmet Özer, Ekim 2024’te tutuklanmıştı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan hakkında tahliye kararı verildi. Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 günü, “Kent Uzlaşısı” soruşturması kapsamında şafak operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra aynı gün tutuklanmış ve yerine de kayyum atanmıştı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında yargılandığı davada duruşma, 23 Ocak’a 2026’ya ertelendi. Mahkeme Özer’in İstanbul dışına çıkmama yasağının kaldırılmasına hükmederken “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Aziz İhsan Aktaş soruşturmasından tahliye edildi. Özer, Kent Uzlaşısı dosyasından da 14 Temmuz 2025’te tahliye edilmişti. Özer’in artık tutuklu olduğu bir soruşturma olmadığı için cezaevinden çıkacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da yer aldığı diğer kişilerin ise tutukluluğuna devam kararı verdi.