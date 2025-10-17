Can Holding’e ikinci dalga operasyon

Can Holding’te Kenan Tekdağ yeniden gözaltında

Can Holding‘e ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 35 kişiden 26’sı gözaltına alınırken 3 kişinin yurt dışında olduğu ve 6 kişinin de arandığı ifade edildi. Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Büyük Üstadı Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu bildirildi.

MASAK raporlarına ilişkin yeni detaylar paylaşıldı. TMSF tarafından el konulan 121 şirketin hesap hareketleri incelendi. 2020-2021 yılları arasında bu şirketlerin banka hesaplarında 88 milyar TL kayıt dışı para bulunduğu belirtildi. Kayıt dışılıkla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalga operasyonu geldi.

Savcılık tarafından yapılan açıklama şöyle:

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen geniş kapsamlı, kamuoyunca “Can Holding” olayı olarak bilinen soruşturma kapsamında;

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen 17.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edilmiştir.

Elde edilen verilerden, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği, söz konusu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca, benzer yöntemlerin geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve bu yapılanmaların süreklilik arz eden örgütlü bir sistematik içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen 22.05.2025 tarihli “Aklama Suçu İnceleme Raporu”nda; Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlenmiştir.

Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hakimliğinin 10.09.2025 tarihli ve 2025/7175 D.İş sayılı kararı uyarınca el konulmuştur.

Devam eden soruşturma kapsamında soruşturma evrakına yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen (35) şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bugün İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne verilen talimatla gerçekleştirilen operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam (26) şüpheli gözaltına alınmış, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulmuştur.

Şüphelilerden (3)’ünün yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup (6)’sını yakalama çalışması devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin analizi ile örgütsel yapının mali bağlantılarının ve para hareketlerinin tespitine yönelik incelemeler, Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararlılığı ve ilgili kurumların iş birliği içinde, yasal çerçevede ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.17/10/2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı