Fenerbahçe’de bir ilk: 3 başkan bir arada

Fenerbahçe’de bahar yaşanıyor

Turkcell Süper Kupa‘da Galatasaray karşısında alınan 2-0’lık galibiyetin yanı sıra Matteo Guendozi ve Anthony Musaba transferleri, Fenerbahçe’de moralleri düzeltti.

Son gelen zaferin ardından sarı-lacivertli camia, 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray’ın önünde şampiyonluğa ulaşma konusunda kenetlendi.

Fener’in 31 Ocak’ta yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir ilk yaşanacak.

Başkan Sadettin Saran ile eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın katılacağı ve birer konuşma yapacakları toplantı, tarihte ilk kez basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Üç başkan da son yaşanan gelişmeler ışığında “Birlik, beraberlik ve kenetlenme” mesajı verecek.

Saran’ın ara transferdeki hamlelerinin ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un tam desteğini aldığı belirtiliyor.

Toplantı için, “Aile içi meseleler konuşulacak” ifadesini kullanan kulüp yetkilileri, katılımcılardan dışarıya bilgi vermemelerini isteyecek.

Bu arada sarı-lacivertlilerin, Suudi Arabistan’ın Al İttihad takımında forma giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha N’Golo Kante’nin transferini bitirdiği ve oyuncunun İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.