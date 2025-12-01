En Son HaberlerSporTürkiye
Seçil Erzan’a rekor ceza
Yüksek kârlı fon vaadiyle onlarca kişiyi dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan, 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
Seçil Erzan’a 100 yılın üzerinde hapis
Seçil Erzan Davasında Mahkeme Kararını Verdi
Yüksek kârlı fon vaadiyle onlarca kişiyi dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan hakkında mahkeme ağır ceza hükmü kurdu.
Seçil Erzan‘ın yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında futbolcularında bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.
Dosyada yargılanan eski Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti.
Mahkeme heyeti, Erzan’ın eylemlerini “sistematik dolandırıcılık” olarak değerlendirirken, bankanın üst düzey yöneticileri hakkında suçun unsurlarının oluşmadığına hükmetti.
Seçil Erzan’a 102 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Erzan mahkeme salonundan ağlayarak ayrıldı.