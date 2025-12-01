En Son HaberlerSporTürkiye

Seçil Erzan’a rekor ceza

Yüksek kârlı fon vaadiyle onlarca kişiyi dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan, 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

NationalTurk NL01/12/2025
4 Bir dakikadan az
Yüksek kârlı fon vaadiyle onlarca kişiyi dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan, 102 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Seçil Erzan’a 100 yılın üzerinde hapis

Seçil Erzan Davasında Mahkeme Kararını Verdi

Yüksek kârlı fon vaadiyle onlarca kişiyi dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan hakkında mahkeme ağır ceza hükmü kurdu.

Seçil Erzan‘ın yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında futbolcularında bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı.

Dosyada yargılanan eski Denizbank yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise beraat etti.

Mahkeme heyeti, Erzan’ın eylemlerini “sistematik dolandırıcılık” olarak değerlendirirken, bankanın üst düzey yöneticileri hakkında suçun unsurlarının oluşmadığına hükmetti.

Seçil Erzan’a 102 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Erzan mahkeme salonundan ağlayarak ayrıldı.

Bağlantılar
NationalTurk NL01/12/2025
4 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu