Can Holding soruşturmasında Ciner Grup’a bağlı 12 yönetici gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileriyle ilgili yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yöneticilik yaptığı tespit edilen 12 zanlının gözaltına alındığını duyurdu. İddialar arasında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “kara para aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalar yer alıyor.

Soruşturmanın kapsamı

Soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri olduğu, bu paraların şirketler arasında aktarılarak izlerinin kamufle edildiği, sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi. MASAK raporları ile mali denetim birimlerinin tespitleri soruşturmanın temelini oluşturuyor.

Ciner Grup bağlantısı

Açıklamaya göre, Can Holding ile Ciner Grubu arasında 22 Aralık 2024’te yapılan Pay Alım-Satım sözleşmesi, Show TV, Habertürk, HT Spor gibi medya şirketlerinin Can Holding’e devrini içeriyor. Bu devir işlemlerinde suç gelirlerinin aklanmasına dair “kuvvetli şüpheler” tespit edilmiş.

Operasyon ve kayyum atamaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Park Holding ve bağlı şirketlerde operasyon düzenledi. 12 kişi gözaltına alınırken, söz konusu şirketlere TMSF kayyımı atandı.

Önceki süreç

Daha önce Can Holding’te 121 şirkete TMSF kayyumu atanmış, birçok yönetici tutuklanmış ya da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Şüpheliler arasında Kenan Tekdağ da yer almıştı.

