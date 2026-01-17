En Son HaberlerPolitikaSanatTürkiye

Tan Sağtürk ve yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı

Tan Sağtürk görevden alındı

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bedri Tan Sağtürk’ün görevden alındığı bildirildi.

Aynı tarihli 2026/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy da görevden alındı. Boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Barış Salcan atandı.

Söz konusu kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

15 Eylül 2023’te Cumhurbaşkanı kararıyla balet Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanmıştı.

