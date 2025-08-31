Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Çin’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tiencin şehrine geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geniş heyet eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.

Programında neler var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. Ayrıca Erdoğan’ın, ev sahibi Şi Cinping başta olmak üzere diğer ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

