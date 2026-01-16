Ümit Karan tutuklandı

Ümit Karan mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Karan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Galatasaraylı eski futbolcu Karan, ‘TCK/188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Maddeyi Ruhsatsız Olarak Satmak’, ‘Satışa Arz Etmek – Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak’ suçundan tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

49 yaşındaki eski golcü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı: “Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem. Başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bir insanın kendini kurtarmak için 5 kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı.”

Tutuklanan diğer 12 isim şöyle:

Melis Sabah

Timuçin Ünal

Ahmet Şaşmaz

Deniz Berk Cengiz

Emre Yalçın

Gökhan Gümüş

Gökmen Gürdeğir

Nuray İstek

Emircan Şahin

Murat Dönmez

Orhan Aydın

Hakan Tunçbilek

Nazlıcan Taşkın, mahkeme başlamadan önce bayıldığı için hakkında ek gözaltı talep edildi.