Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe’ye tebrik mesajı

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, kupayı müzesine götürürken, karşılaşmanın ardından devletin zirvesinden sarı-lacivertli camiaya kutlama mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladıkları mesajlarla Fenerbahçe’yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Bak: Emeği geçen herkesi kutluyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yayımladığı tebrik mesajında, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan finalde Fenerbahçe’nin gösterdiği performansa dikkat çekti. Bakan Bak, sarı-lacivertli ekibin başarısında emeği geçen futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları kutlarken, yeni formatıyla oynanan dörtlü final organizasyonunda mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor’a da teşekkür etti.

Derbide kupayı getiren goller

Final karşılaşmasında Fenerbahçe’ye kupayı getiren goller 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde’den geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, Süper Kupa’yı tarihinde dördüncü kez kazanma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe’den tarihi zafer

Bu sonuçla Fenerbahçe, 2014’ten sonra ilk kez Süper Kupa sevinci yaşarken, kulüp başkanı Sadettin Saran da futbol branşındaki ilk kupasını kazanmış oldu. Galatasaray ise üst üste ikinci kez Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Süper Kupa finalinden mağlubiyetle ayrıldı.

