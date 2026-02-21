Real Madrid ligde şoka uğradı

Real Madrid bir türlü toparlanamıyor
LaLiga’nın 25. haftasında Osasuna, lider Real Madrid‘i ağırladı.
Real forması giyen milli oyuncumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11’de başladı.
El Sadar Stadı’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 38. dakikada Ante Budimir’in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti.
İlk yarı Osasuna’nın 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda baskısını artıran Real, 73. dakikada Vinicius Junior’un golüyle eşitliği sağladı.
Arda Güler 83. dakikada yerini Ceballos’a bıraktı.
Raul Garcia, 90. dakikada ev sahibi ekibi tekrar öne geçirdi.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Osasuna, Real Madrid’i 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla lider Real 60 puanda kalırken Osasuna ise 33 puana ulaştı.
LaLiga’nın 2. sırasında bulunan Barcelona, Real’in 2 puan gerisinde bulunuyor.
Eflatun-beyazlılar ligin sonraki haftasında Getafe’yi ağırlayacak. Osasuna ise Valencia’ya konuk olacak.