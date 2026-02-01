Uyuşturucu soruşturmasında 11 kişi serbest

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni, jandarmada alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu soruşturmasında çok sayıda ili kapsadı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” ve “uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan temin etmek” suçlarını işledikleri değerlendirildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul başta olmak üzere Muğla, Ankara ve Yalova’da 31 Ocak sabahı eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

İfadelerinin ardından serbest kaldılar

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla, jandarmada alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

