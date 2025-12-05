AKOM’dan İstanbul’a sağanak uyarısı!

İstanbul’da sağanak sıcaklıkları düşürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonunda hava sıcaklıklarının ciddi oranda düşeceğini ve yağışlı havanın etkisini artıracağını açıkladı.

AKOM, kentte bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış geçişlerinin beklendiğini duyurdu. Sıcaklıkların gün içinde 18 dereceye kadar çıkacağı, akşam saatlerinden itibaren ise 10 derecelere kadar düşeceği belirtildi.

Sıcaklıkların hafta boyunca 6-14 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Pazartesi ve salı günleri de sağanak ve hafif yağış geçişlerinin devam edeceği, perşembe günü yağışların sona ererek havanın az bulutlu ve açık olacağı bildirildi. AKOM, vatandaşların yağış anında dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Açıklamada yağışların kuvvetleneceği ve özellikle İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük kısmında etkili olacağı belirtildi. AKOM şu değerlendirmeyi paylaştı:

“İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde hafta sonu soğuk ve yağışlı havaların etkili olması bekleniyor. Hafta boyunca bahar değerlerinde (15-18°C) seyreden sıcaklıkların cumartesi akşam saatlerinden itibaren azalarak 10°C’ler civarına gerileyeceği, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.”