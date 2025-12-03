Yasa dışı bahis soruşturmasında 27 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yasa dışı bahis suçuna yönelik 23 ilde gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarda 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya’nın aktardığı bilgiye göre, şüphelilerin son 1,5 yılda hesaplarında 6 milyar 182 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Operasyonun kapsamı

Bakan Yerlikaya, operasyonların Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütüldüğünü belirtti. 23 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

27 kişi tutuklandı

Yakalanan şüphelilerden 27’sinin tutuklandığını açıklayan Yerlikaya, 15 kişi hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti.

6,1 milyar liralık yasa dışı bahis trafiği

Şüphelilerin hesaplarında son 1,5 yılda 6 milyar 182 milyon liralık hareket bulunduğu tespit edildi. Yerlikaya, bu kişilerin vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesine neden olabilecek yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiğini vurguladı.

Mal varlıklarına el konuldu

Operation kapsamında 203 milyon lira değerinde 25 ev/arsa, 25 araç, ayrıca 428 banka hesabı ve 35 kripto varlık hesabına el konuldu.

Yasa dışı para transferi ve komisyon iddiası

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarının, yasadışı para transferlerini yönettiklerinin ve kazançlarını üçüncü kişiler adına açılan kripto hesaplarıyla uluslararası hesaplara aktararak akladıklarının belirlendiğini söyledi. Ayrıca, bahis oynayan bireylerden komisyon alındığı tespit edildi.

Soruşturma sürüyor

Yerlikaya, tüm şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirterek operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti. Paylaşımında operasyon görüntülerine de yer verildi.

