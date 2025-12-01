AvrupaEn Son HaberlerGündem

Yunanistan’da çiftçiler ayaklandı

Yunanistan'da çiftçiler geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin yapılması için sokağa indi

Yunanistan'da çiftçiler geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin yapılması için sokağa indi

Yunanistan’da çiftçiler yol kapattı

Yunanistan‘da çiftçiler, Atina ile Selanik arasındaki otoyolda traktörleriyle yol kapama eylemi düzenledi.

Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) haberine göre eylem nedeniyle şehirlerarası ulaşımda aksama yaşandı.

Çiftçiler, devlet teşviklerindeki yolsuzluk skandalına ilişkin soruşturma nedeniyle geciken ödemelerin ve üretim maliyetlerini düşürecek yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor.

Gümrük kapılarına ve havalimanlarına giden yolların kapatılması olasılığını da değerlendiren çiftçiler, hafta boyunca yapılacak istişarelerde eylemleri başka bölgelere yayma planını ele alacak.

