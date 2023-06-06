Yunanistan Golden Visa: 31 Temmuz Son Gün!

Yunanistan Golden Visa (Altın Vize) için daha önce 1 Mayıs’ta gerçekleşmesi beklenen değişiklikler 3 ay süreyle ertelendi. Bazı bölgelerdeki minimum yatırım miktarını artıran düzenleme 1 Ağustos’ta başlayacak.

Erteleme kararı uyarınca 31 Temmuz’a kadar Yunanistan’ın her bölgesinde 250 bin Euro gayrimenkul yatırımı yaparak Golden Visa programından faydalanmak mümkün.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis daha önce devletin bu yıl 1 Mayıs’tan itibaren Golden Visa Programı için minimum yatırım miktarını artıracağını açıklamıştı.

Golden Visa Programı olarak bilinen Yatırım Programı aracılığıyla İkametgahına yapacağı yatırım miktarının değişeceğinin duyurulmasının ardından bu programa başvuru sayısında artış kaydedilmişti.

Göçmenlik ve İltica Bakanlığı tarafından sağlanan rakamlara göre Yunanistan Golden Visa başvuru sayısı bu yıl Ocak ve Şubat aylarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 252 arttı. Geçen yıl aynı dönemde 411 olan talep sayısı 1446’ya yükseldi.

Bakanlık ayrıca, bu yılın ilk iki ayında verilen altın vize sayısının 574 olduğunu ve böylece 286 vize başvurusunun yapıldığı geçen yılın aynı döneminde verilenlere göre yüzde 101’lik bir artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Ayrıca Mono News tarafından yayınlanan bir haberde, yatırımcılara toplam 17.916 oturma izni talebinin sunulduğu belirtildi. Toplam başvuruların yüzde 69’u Yunanistan’ın Altın Vize Programı’ndan yararlanırken, yüzde 30’u halen beklemedeyken, toplam başvuru sayısının sadece yüzde biri reddedildi.

Yunanistan Golden Visa Aramaları Rekor Kırdı

Ayrıca, göçmenlik yatırım programı Astons tarafından yürütülen araştırma, Yunanistan Cumhuriyeti’nin Yatırım Yoluyla İkamet programı için yapılan çevrimiçi aramaların yalnızca geçen ay yüzde 75 arttığını ortaya koydu.

Astons’un yatırım yoluyla ikamet ve yatırım planlarına göre vatandaşlık konusuyla ilgili küresel Google arama eğilimlerine odaklanan analizi, Yunanistan’ın yatırım planlarına yönelik aramaların bu yılın Mart ayında önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Rapor, Yunanistan’ın Yatırım yoluyla Vatandaşlık programı aramalarının Mart ve Nisan ayları arasındaki dönemde yüzde 16,8 artarken, Yatırım yoluyla İkamet programı aramalarının yüzde 7,7 arttığını gösterdi.

Yunanistan Golden Visa Programı, varlıklı yabancı yatırımcılara bu ülkede oturma izni alma fırsatı veriyor.

Yunanistan Altın Vize: 1 Ağustos’tan Sonra Ne Değişiyor?

Yunanistan Golden Visa mülk edinim yolu için yatırım tutarı ülkenin popüler bölgelerinde 250 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya çıkartırken eski fiyattan mülk edinerek oturum izni için Temmuz ayı sonuna kadar vakit var.

Programın işleyişini aksatmamak ve aynı zamanda yatırımcıların yeni statüye sorunsuz geçişini sağlamak için, Kalkınma Bakanlığı halihazırda yeni limitin uygulanmasına yönelik bireysel senaryoları incelemeye devam ediyor. Yeni kuralların uygulanmasının geriye dönük bir etkisi olmayacak. Yani bürokratik işlemler birkaç ay sürse de 1 Ağustos 2023’ten sonra yapılan işlemlerde alt limit 250 bin euro olarak uygulanacak.

Bunun için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mülkün değerinin %10’unun yatırılması ve 31 Aralık 2023’e kadar satın alma işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

Diğer bir yeni kural ise, katılım alt limitinin 500.000 Euro’ya yükseltildiği bölgelerde, yatırımcıların yalnızca 500.000 Euro değerinde BİR (1) mülke yatırım yapması gerekirken, alt limitin 250.000 Euro’da kaldığı yerlerde yatırımcıların 250.000 Euro alt limite ulaşmak için birden fazla mülke yatırım yapma seçeneği devam edecek.

Ayrıca yatırımcıların Yunanistan’a gitmelerine gerek kalmadan kendi ülkelerinde vekaletname çıkartarak ilerlemelerine izin verilecek.

Avans ödenen mülkün satış anlaşmasının bozulması durumda, yatırımcılar, işlemlerini 2023’ün sonuna kadar tamamlamış olmaları koşuluyla, yine eski alt limit olan 250 bin üzerinden programa başvurabilecekler.

Yunanistan Golden Visa Programı: 500 bin Euro Limiti Hangi Bölgelerde Var?

Mülk satın alarak oturum izni için alt limitin 500 bin euroya çıkarıldığı bölgeler şöyle;

Atina: Filadelfia-Chalkidona, Dafni-Imittos, Galatsi, Kaisariani, Vyronas, Zografou, Iliupoli

Güney Atina: Glifada, Palaio Faliro, Alimos, Agios Dimitrios, Elliniko-Argyroupoli, Kallithea, Moschato-Tavros, Nea Smyrn, Voula-Vuliagmeni

Kuzey Atina: Kifisia, Marousi, Agia Paraskevi, Chalandri, Filothei-Psychiko, Irakleio, Lykovrysi-Pefki, Metamorfoz, Yeni İonya, Papagou-Cholargos, Penteli, Vrilissia

Selanik: Ampelokipoi Menemeni, Kalamaria, Kordelio-Evosmos, Neapoli-Sykies, Pavlos Melas

Mykonos ve Santorini Adaları

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