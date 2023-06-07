Bhutan: Sıra dışı Ülkenin Turist Vergisi de Sıra Dışı!

Korona salgınının ardından Bhutan, Eylül 2022’de yüksek bir turizm vergisi getirerek kapılarını açtı. Budist krallık, ziyaretçilerinden konaklama ve yemeğe ek olarak kişi başı gecelik 200 avro tahsil etti.

Butan şimdi bu fiyattan vazgeçti, (neredeyse) hala kişi başı 200 avro, ancak artık her gece için değil. Bunun yerine artık turistleri ülkede daha uzun süre kalmaya teşvik etmek için tasarlanmış karmaşık bir hesaplama sistemi var.

Korona pandemisinden önce bile Bhutan, diğer birçok Asya ülkesine kıyasla pahalı bir seyahat noktası olarak görülüyordu. Çünkü Himalayaların doğu ucundaki Budist krallığına seyahat etmek isteyenlerin bunu sadece gidiş-dönüş kapsamında yapmasına izin veriliyordu – ve bu ucuz olmaktan çok uzaktı.

Yolculuk için kişi başı günlük en az 250 ABD doları ödemeniz gerekiyordu. “Minimum günlük paket ücreti” olarak adlandırılan seyahat masrafları, yemek ve konaklama masraflarının yanı sıra ulaşım ve tur rehberleri masrafları ile giriş ücretlerini içermekte.

Aynı şekilde, Sürdürülebilir Kalkınma Ücreti (Kısaca turizm vergisi) 65 ABD doları tutarında. Ancak bu, Bhutan’ı ülkenin yeniden turistlere açılmasıyla daha da fahiş noktaya getirildi.

Bhutan’da turizm vergisi artık 3 seçenekli

Haziran 2022’nin sonunda Butan, günlük 250 ABD doları olan asgari paket ücretini kaldırdı, ancak sürdürülebilir kalkınma için turizm vergisini 65 ABD dolarından 200 ABD dolarına çıkardı. Ve: O zamandan beri gezginler, gecelik konaklamalar, turlar, rehberler, yemekler vb. için ayrı ayrı veya ek olarak ödeme yapmak zorunda kaldı.

Şimdi yeni bir değişiklik var. Yetişkin başı başına 200 dolar kalacak, ancak artık günlük değil. Bhutan turizm bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vergi artık seyahat süresine bağlı. Ve burası biraz karmaşıklaşıyor.

1 Haziran 2023’ten bu yana Bhutan yolcuları, planlanan rotaya bağlı olarak şu anda 31 Aralık 2024’e kadar geçerli olan üç seçenekten birini seçebilir:

Seçenek 4+4: Turistler ilk dört gece için kişi başı gecelik 200 ABD doları öderler, ardından sonraki (en fazla) dört gece için SDF’ye ödeme yapmak zorunda kalmazlar. Bu, bir kişi tarafından sekiz gece için toplam 800 $ ödedikleri anlamına gelir ki bu da gecelik 100 $’dır.

Seçenek 7+7: Bu seçenek, günlük 200 ABD Doları değerinde SDF ile yedi gece artı yedi adede kadar SDF’siz gece sunar. Bu, kişi başına 14 gece için 1400 ABD doları alacağınız anlamına gelir, ilk seçenek gecelik 100 ABD doları gibi.

Seçenek 12+18: Üçüncü seçenek farklıdır ve sadece günlük fiyat açısından en ucuz olanıdır. Burada ziyaretçiler 12 gece için kişi başına gecelik 200 ABD doları öder ve 18 geceye kadar SDF’den muaftır. Bu, 30 gece için 2400 dolarda oldukları anlamına gelir, yani gecelik 80 dolar.

Bu fiyat seçenekleri yetişkinler içindir. Beş yaşın altındaki çocuklardan ücret alınmıyor. Altı ile on iki yaş arasındaki çocuklar yarı yarıya öderler. Hindistan vatandaşları için bir istisna vardır. Kişi ve gece başına 1200 rupi ödüyorlar – bu yaklaşık 13.50 avro.

Bhutan’ın turizm vergisi neden bu kadar yüksek?

Bhutan Turizm Bakanlığı’na göre, Sürdürülebilir Kalkınma Ücretindeki yeni düzenlemeler “daha uzun konaklamaları teşvik etmeyi” amaçlıyor. “Bu seçeneklerin geliştirilmesinde” endüstri uzmanlarına danıştılar. Bütün bunların amacı “düşük hacimli yüksek kaliteli turizm”.

Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamada, Butanlı ziyaretçilerin turist vergisini “devam eden kalkınma ve sürdürülebilirlik projelerini desteklemek” için kullanabileceklerini açıklıyor.

Devlet tarafından toplanan paranın “Bhutan vatandaşları ve ziyaretçiler için tesisleri, hizmetleri ve altyapıyı iyileştirmesi” ve “Turizm ve Otelcilik Sektöründe Ücretsiz Sağlık, Eğitim ve Öğretim”de kullanılması bekleniyor.

Bhutan ayrıca, koruma ve sürdürülebilir girişimlere yatırım yaparak “zengin mirasını ve bozulmamış manzaralarını” korumak için topladığı turizm vergisini kullanmak istiyor.

Bhutan Dışişleri Bakanı Tandi Dorji, “Covid-19, turizm sektörünü yalnızca ekonomik değil aynı zamanda düşük sosyal ayak izine sahip olacak şekilde en iyi nasıl yapılandıracağımızı ve işleteceğimizi yeniden düşünmemizi sağladı.” dedi . Uzun vadeli hedef, ziyaretçiler için yüksek kaliteli deneyimler ve ülkede iyi ücretli işler yaratmaktır.

Ziyaretçiler ağaç dikti

Ülkenin turizm bakanlığına göre, her ziyaretçiye bir ağaç dikme ve böylece “Bhutan’ın ilerlemesine anlamlı bir katkı yapma” fırsatı da sunuluyor. Turistler bu nedenle Bhutan’ın bir milyon yeni ağaç dikme hedefine katkıda bulunuyor. Bu “ağaç fideleri” ziyaretçilere sunulacaktı. Duyuru, bunun için ödeme yapmak zorunda olup olmadıklarını söylemiyor.

Turist vergisine rağmen ziyaretçiler Bhutan’a geliyor

Artık Bhutan’da turizmin turist vergisi nedeniyle fiilen durma noktasına geldiğine inanan herkes yanılıyor.

Turizm Bakanlığı’na göre, Eylül 2022’de yeniden açıldığından 10 Mayıs 2023’e kadar Butan’a 52.173 kişi geldi. Bunların 32.517’si Hintli, buna göre indirimli turizm vergisi ödüyor, 19.656 kişi dünyanın geri kalanından geldi ve kişi başına gecelik 200 ABD doları ödedi. Ve bu nisan ayında geliş oranının tahminin yüzde 47 üzerinde olduğu söyleniyor. “Yüksek kaliteli, düşük hacimli turizm” hedefi aslında Bhutan’da işe yarayabilir.

Sıradışı Bir Ülke: Bhutan

Bhutan, ülkelerinin kalkınmışlığını belirlerken GSMH değil Gayri Safi Milli Mutluluk (GSMM) değerine bakıyor. GSMM’nin değişkenleri ise; adil sosyal gelişim, kültürel koruma, çevrenin korunması ve iyi yönetimin geliştirilmesi. Bhutan, gelecek hedeflerini belirlerken halkın büyük bir kesimini bu sürece katmış.

Yasalar kabinenin onayından geçmeden önce halkın oluşturduğu komisyondan (Gayri safi milli mutluluk komisyonu) geçiyor. Anayasaları tamamen insanların mutluluğu üzerinedir. Anayasal çerçevede doğayı korumuşlar ve ormanların kesilmesinin yasak olmasını, hatta toprakların büyük bir kısmının orman olma zorunluluğunu şart koşmuşlar. Ülke topraklarının yüzde yetmişi orman.

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