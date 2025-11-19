Osimhen, Fenerbahçe’ye karşı yok

Osimhen 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak

Nijerya Milli Takımı’nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne seri penaltılarla elendiği Afrika Uluslar Kupası Play-Off Finali’nde sakatlanan Victor Osimhen’in durumu belli oldu.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” denildi.

Osimhen’in en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalmasına kesin gözyüle bakılırken sürecin 5-6 haftaya kadar uzayabileceği de belirtiliyor.

Bu gelişmeler ışığında Galatasaray’ın 1 Aralık’ta ligde 1 puan gerisinde yer alan ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Victor Osimhen’in forma giymesi mümkün gözükmüyor.

Geçen sezon Galatasaray’da 41 karşılaşmada 37 gol, 7 asistle oynayan Osimhen bu sezon ise sarı-kırmızılılarda 12 maçta 9 gol attı.

Bu arada Nijerya’da kamuoyu, Victor Osimhen’i Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında oyundan çıktığı için adeta hedef almış durumda.