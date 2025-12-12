Fenerbahçe, Avrupa’da kararlı

Fenerbahçe’de Anderson Talisca konuştu

UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 5 maçında 8’er puan toplayan Brann ile temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç’te karşılaştı.

Maçın 5. dakikasında Dorgeles Nene’nin pasında Kerem Aktürkoğlu, aşırtma bir vuruşla kaleci Dyngeland’ı avladı: 0-1

Ev sahibinde Fauske Helland, 18. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

32’de İsmail Yüksek’in şutunda top direkten döndü.

36’da Anderson Talisca, Oosterwolde’nin asistinde farkı ikiye yükseltti: 0-2

44’te Anderson Talisca, kendisinin ikinci Fenerbahçe’nin üçüncü golünü kaydetti: 0-3

65’te Talisca hat-trick kafayla yaptı: 0-4

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde kalan maçlarında 22 Ocak’ta İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’yı ağırlarken 29 Ocak’ta Romanya’da FCSB’ye konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde diğer sonuçlar şöyle:

Young Boys-Lille 1-0

Nice-Braga 0-1

Midtjylland-Genk 1-0

Utrecht-Nottingham Forest 1-2

Ludogorets-PAOK 3-3

Stuttgart-Maccabi Tel Aviv 4-1

Ferencvaros-Glasgow Rangers 2-1

Dinamo Zagreb-Real Betis 1-3

Sturm Graz-Kızılyıldız 0-1

FCSB-Feyenoord 4-3

Freiburg-Salzburg 1-0

Panathinaikos-Viktoria Plzen 0-0

Celtic-Roma 0-3

Lyon-Go Ahead Eagles 2-1

Celta Vigo-Bologna 1-2

Basel-Aston Villa 1-2

Porto-Malmö 2-1

0-4

BRANN-FENERBAHÇE

STAT: Brann

HAKEMLER: Willy Dejalod, Erwan Finjean, Valentin Evrard, Eric Wattellier (VAR) (Fransa)

GOLLER: Kerem Aktürkoğlu (Dk. 5), Talisca (Dk. 36, 44 ve 65)

SARI KART: Archie Brown

KIRMIZI KART: Fauske Helland (Dk. 18)

BRANN: Dyngeland – De Roeve (Dk. 83 Mads Hansen), Pallesen Knudsen, Fauske Helland, Dragsnes – Kornvig, Sörensen, Pedersen (Dk. 26 Sery Larsen) – Mathisen (Dk. 67 Kwame Boakye), Jean Holm (Dk. 83 Mads Sande), Castro (Dk. 67 Markus Haaland)

FENERBAHÇE: Ederson – Mert Müldür, Skriniar (Dk. 84 Kamil Efe), Oosterwolde, Brown (Dk. 61 Levent Mercan) – Fred, İsmail (Dk. 61 Yiğit Efe Demir), Talisca (Dk. 73 Szymanski) – Dorgeles Nene, En Nesyri, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Oğuz Aydın)