Fenerbahçe, Avrupa’da kararlı

Fenerbahçe’de Anderson Talisca konuştu
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk 5 maçında 8’er puan toplayan Brann ile temsilcimiz Fenerbahçe, Norveç’te karşılaştı.
Maçın 5. dakikasında Dorgeles Nene’nin pasında Kerem Aktürkoğlu, aşırtma bir vuruşla kaleci Dyngeland’ı avladı: 0-1
Ev sahibinde Fauske Helland, 18. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
32’de İsmail Yüksek’in şutunda top direkten döndü.
36’da Anderson Talisca, Oosterwolde’nin asistinde farkı ikiye yükseltti: 0-2
44’te Anderson Talisca, kendisinin ikinci Fenerbahçe’nin üçüncü golünü kaydetti: 0-3
65’te Talisca hat-trick kafayla yaptı: 0-4
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde kalan maçlarında 22 Ocak’ta İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’yı ağırlarken 29 Ocak’ta Romanya’da FCSB’ye konuk olacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde diğer sonuçlar şöyle:
Young Boys-Lille 1-0
Nice-Braga 0-1
Midtjylland-Genk 1-0
Utrecht-Nottingham Forest 1-2
Ludogorets-PAOK 3-3
Stuttgart-Maccabi Tel Aviv 4-1
Ferencvaros-Glasgow Rangers 2-1
Dinamo Zagreb-Real Betis 1-3
Sturm Graz-Kızılyıldız 0-1
FCSB-Feyenoord 4-3
Freiburg-Salzburg 1-0
Panathinaikos-Viktoria Plzen 0-0
Celtic-Roma 0-3
Lyon-Go Ahead Eagles 2-1
Celta Vigo-Bologna 1-2
Basel-Aston Villa 1-2
Porto-Malmö 2-1
0-4
BRANN-FENERBAHÇE
STAT: Brann
HAKEMLER: Willy Dejalod, Erwan Finjean, Valentin Evrard, Eric Wattellier (VAR) (Fransa)
GOLLER: Kerem Aktürkoğlu (Dk. 5), Talisca (Dk. 36, 44 ve 65)
SARI KART: Archie Brown
KIRMIZI KART: Fauske Helland (Dk. 18)
BRANN: Dyngeland – De Roeve (Dk. 83 Mads Hansen), Pallesen Knudsen, Fauske Helland, Dragsnes – Kornvig, Sörensen, Pedersen (Dk. 26 Sery Larsen) – Mathisen (Dk. 67 Kwame Boakye), Jean Holm (Dk. 83 Mads Sande), Castro (Dk. 67 Markus Haaland)
FENERBAHÇE: Ederson – Mert Müldür, Skriniar (Dk. 84 Kamil Efe), Oosterwolde, Brown (Dk. 61 Levent Mercan) – Fred, İsmail (Dk. 61 Yiğit Efe Demir), Talisca (Dk. 73 Szymanski) – Dorgeles Nene, En Nesyri, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Oğuz Aydın)