Estağfurullah: TDK’ya Göre Anlam ve Kullanımı

TDK’ya Göre Estağfurullah Kelime Anlamı Nedir? – Üç Anlamı Vardır: Allah’ım sen günahlarımı affet, beni bağışla; Teşekkür eden ya da yaptığı bir hatadan dolayı özür dileyen kişiye karşı nezaket gereği söylenen söz; Hayır, asla.

Estağfurullah Nasıl Kullanılır? – Genellikle karşılıklı konuşmalarda kullanılır.

Koloni Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? – Koloninin tam anlamı, kendi ülkesinden ayrılıp başka bir ülkeye taşınan ve orada yaşayan insanların topluluğudur. Kolonileşmek, koloniler kurmak ya da kurulmuş olan kolonileri kontrol etmek anlamına gelir.

Estağfurullah Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir? – Estağfurullah Kelimesinin Anlamları ve Nasıl Kullanıldığı

Estağfurullah Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Estağfurullah, ’’Allah’ım bilmeden, istemeden günah işlediysem beni affet.’’ ve ’’Allah’ım sen affedenlerin en hayırlısısın. Tövbemi kabul et.’’ anlamına gelir. Mağfiret sözcüğü ile aynı kökten gelen bu kelime, Müslümanların tövbe ve dua ederken en çok kullandıkları sözlerden biridir.

TDK’ya Göre Estağfurullah Kelime Anlamı Nedir?

TDK’ya göre estağfurullah kelimesinin üç anlamı vardır: İlk Anlamı: ’’Allah’ım sen günahlarımı affet, beni bağışla.’’; İkinci Anlamı: Teşekkür eden ya da yaptığı bir hatadan dolayı özür dileyen kişiye karşı nezaket gereği söylenen söz; Üçüncü Anlamı: Hayır, asla. (Genelde birinin teklifini onu kırmadan reddetmek için kullanılır.) Estağfurullah kelimesi genellikle karşılıklı konuşmalarda kullanılır.

Estağfurullah Nasıl Kullanılır?

’’Estağfurullah el azim ellezi’’ duasında geçen estağfurullah kelimesi, bu duada tövbe ve af anlamında kullanılmıştır. Günlük ibadetlerde de sıklıkla edilen bu dua, ’’bilmeden şirk ve yalan gibi büyük günahlardan birini işlediysem, sen beni affet yüce Allah’ım’’ anlamına gelir.

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