ABD’li aktris Annie Wersching öldü

Amerikalı aktris Annie Wersching, Pazar günü 45 yaşında öldü. Acı haberi oyuncunun menajeri Craig Schneider duyurdu.

Eşi Stephen Fulls ise yaptığı kısa açıklamada, “Bu ailenin ruhunda büyük bir boşluk var ama onlar bize onu doldurma imkanı bıraktılar” dedi. Ölüm nedeni olarak kanser gösterildi.

Wersching, kariyeri boyunca onlarca dizide yer aldı. “Star Trek: Enterprise” ve daha sonra “Star TRek Picard”ın yanı sıra “Vampire Diaries”, “Bosch” ve “General Hospital”da da görüldü. En ünlü rollerinden biri, “24” dizisindeki FBI ajanı Renee Walker idi.

“Kalbim sayamayacağım kadar çok parçaya ayrıldı”

“24” dizisinin yönetmeni ve yapımcısı Jon Cassar, ABD’li “Deadline” dergisine şunları söyledi: “Kalbim sayamayacağım kadar çok parçaya ayrıldı. Annie, açık bir kalp ve bulaşıcı bir gülümsemeyle dünyama geldi. Annie bir iş arkadaşından daha fazlası oldu; benim, ailemin ve onunla çalışan tüm oyuncular ve ekibin gerçek bir arkadaşı oldu.”

Ailesini desteklemek için kitle kaynak platformu “GoFundMe” de bir bağış çağrısı yapıldı. Wersching’in Freddie (12), Ozzie (9) ve Archie (4) isimlerinde üç oğlu vardı.

Wersching’in 2009’da evlendiği eşi Stephen Full, eşine şu sözlerle veda etti:

“Bugün bu ailenin ruhunda büyük bir boşluk var ama o bize bunu dolduracak araçlar bıraktı. En basit anda bile bir mucize buldu. Dans etmek için müziğe ihtiyacı yoktu. Bize maceranın sizi bulmasını beklememeyi öğretti. ‘Git, bul onu. O her yerde’ dedi ve bulacağız da…”

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