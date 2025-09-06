Victor Osimhen’e sakatlık şoku!

Victor Osimhen’e sert müdahale

Geçen sezon 41 karşılaşmada 37 gol attığı Galatasaray‘a kiralığın ardından Napoli’den 75 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen Victor Osimhen, milli takım kurbanı oldu. 26 yaşındaki futbolcu, Nijerya Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Ruanda ile oynadığı karşılaşmanın 36. dakikasında bileğine aldığı sert darbeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kenarda ayağına buz tedavisi uygulanan tecrübeli santrforun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Nijerya Milli Takımı ile elemelerde 3 maçta 3 gol atan Osimhen, Galatasaray formasıyla ise bu sezon 3 maçta 2 gol kaydetti.